Kreis Kleve : Einschränkungen: Aber Schulen, Kitas und Geschäfte bleiben offen

Kreis Kleve Der Kreis Kleve verschärft ab Mittwoch die Corona-Maßnahmen im öffentlichen Raum. Grund sind die anhaltend hohen Inzidenzen. Die Impfungen mit Astrazeneca gehen weiter.

Die Corona-Maßnahmen im Kreis Kleve werden verschärft, das Kreishaus hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Die wichtigste Nachricht vorweg: Es ist keine Schließung von Kitas, Schulen oder Geschäften vorgesehen. Vielmehr soll es wieder Einschränkungen im privaten und öffentlichen Leben geben. Die Allgemeinverfügung ist mit den Bürgermeistern im Kreisgebiet und dem NRW-Gesundheitsministerium abgestimmt. Sie tritt am Mittwoch, 24. März, in Kraft und ist zunächst befristet bis zum 19. April. Die Maßnahmen im Überblick:

Außerschulische Bildungsangebote Unterricht an Musikschulen, Kunstschulen und Nachhilfeunterricht in Präsenz ist nur bei Einzelunterricht erlaubt.

Nach grünem Licht aus dem NRW-Gesundheitsministerium werden im Kreis Kleve ab Samstag auch die Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff wieder aufgenommen. Von den in der Zwischenzeit abgesagten Terminen waren im Kreis 2100 Menschen betroffen. Diese Personen können nun bevorzugt einen neuen Impftermin buchen. Sie werden per E-Mail benachrichtigt. Die Nachholtermine können am Samstag und Sonntag sowie in der kommenden Woche ab Mittwoch stattfinden. Bis Sonntagabend können diese 2100 Menschen über spezielle Zugangsdaten ihre neuen Termine buchen. Am Sonntagabend werden die Termine der kommenden Woche dann öffentlich den berechtigten Gruppen zur Verfügung gestellt. Bevorrechtigte Personen, die keinen neuen Impftermin wünschen, müssen nichts unternehmen, da aus technischen Gründen alle Termine in dieser Woche (17. bis 21. März) neu vergeben werden müssen.