Kampf gegen Corona im Gelderland : Mobile Impfteams sind unterwegs

Gelderland Um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, schickt der Kreis jetzt Impfeinheiten in die Städte und Gemeinden. Das Angebot wendet sich an Menschen ab zwölf Jahren. Bei den Senioren geht es um Auffrischung.

Wann geimpft wird Der erste Termin findet am Donnerstag, 21. Oktober, statt. Dann ist ein mobiles Impfteam von 16 bis 20 Uhr zu Gast am alten Aldi-Markt in Goch, Gartenstraße 6. Am Montag, 25. Oktober, ist das Team von 15 bis 18 Uhr in der Turnhalle an der Dennemarkstraße 11 in Nieukerk. Eine weitere Aktion folgt am Mittwoch, 27. Oktober, von 16 bis 20 Uhr in der Bofrost-Halle, Fontanestraße 6, in Straelen. Ein weiterer Impftermin ist am Freitag, 29. Oktober, von 14 bis 20 Uhr in der Stadthalle Kleve, Lohstätte 7.