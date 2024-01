Internationalen Pflanzenmesse in Essen Gartenbauregion präsentiert sich auf Weltmesse

Folgende Unternehmen aus dem Kreis Kleve waren laut Informationen der Kreis-WfG in diesem Jahr als Aussteller bei der Internationalen Pflanzenmesse in Essen mit dabei: Aktenkraft GmbH, Gartenbau Christian Bremkens, Intermarkt Thielen Vertriebs GmbH, und Pellens Hortensien, alle aus Geldern. Aus Kleve: die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein, Vidroflor Warenhandels GmbH und Zauberblume GmbH. Die MSB GmbH aus Kranenburg und Manfred Heekeren Staudenkulturen, Rheurdt. Aus der Blumenstadt Straelen waren in Essen: Aflora Peter Opschroef GbR, Bactiva GmbH, Bloomways GmbH, Buurman Pflanzen Niederrhein GmbH, Europlant Canders GmbH, FBI - Flora Blumenimport und Handel, Fresh Logistics System GmbH, Gartenbau Johannes Heekeren, Gebr. Cox GmbH, Gerbera van Megen GbR, Hubert Goumans Söhne, Landgard und das Versuchszentrum Straelen, Pottburri GmbH, Veiling Rhein-Maas. Aus Kevelaer stellten aus: Wasserpflanzen Baumann, EPS, GmbH, Eurofleurs-Elbers GmbH & Co. KG, Gasa Group Germany GmbH und Topfpflanzen Velmans. Aus Wachtendonk kamen DHG Vertriebs- & Consultinggesellschaft mbH, Krömer Beautiful Part of Privat Collection und Rathmakers Gartenbautechnik GmbH.