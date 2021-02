Geldern : Kneipp-Verein ärgert der Kinderstadtplan

Auf den Kneipp-Park soll in der Online-Version des neuen Kinderstadtplans hingewiesen werden. Archivfoto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der Vorsitzende Udo Spelleken zeigt sich enttäuscht darüber, dass der Kneipp-Park am St.-Clemens-Hospital nicht in der Neuauflage der Broschüre berücksichtigt wurde. In der Online-Version des Hefts soll das nun nachgeholt werden.

Der Kneipp-Verein Gelderland ist sauer auf die Stadt Geldern. Grund ist der neu aufgelegte Kinderstadtplan. Grundsätzlich sei dieser für die Kids „eine ausgezeichnete Idee“, meint der Vorsitzende des Kneipp-Vereins, Udo Spelleken, in einem Brief an Bürgermeister Sven Kaiser. Der Verein sei jedoch sehr „erstaunt“, dass der bereits im vergangenen Jahr eröffnete und in der Bevölkerung dankbar angenommene Kneipp-Park direkt am Krankenhaus nicht auf dieser Karte verzeichnet sei.

Mit einem großzügig angelegten Barfußpfad, einem Tret- und Armbecken, einem Nabu-Insektenhotel sowie Kräuterbeeten, Blumenwiesen und Apfelbäumen biete er insbesondere für Kinder ein „Rundumpaket zur Stärkung der Abwehrkräfte“, so Spelleken weiter. „Als spielerische Herangehensweise ist es hier schon in jungen Jahren möglich, etwas für die Gesundheit zu tun und zu lernen, und das von März bis Oktober.“ Viele Kindergärten und Schulen hätten das Angebot bereits genutzt. Spelleken: „Wir feiern in diesem Jahr den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp, und auch hier in Geldern wird dem Gesundheitsvorreiter mit dem Kneipp-Park ein Denkmal gesetzt.“ Seitens der Stadt Geldern sei eine große Chance vertan worden, dem Kneipp-Verein Gelderland für die Initiative und das Engagement etwas zurückzugeben beziehungsweise eine mindestens werbende Unterstützung für das „bereichernde Angebot“ zu bieten, zumal eine finanzielle Unterstützung bisher abgelehnt worden sei. „Wir sind mehr als enttäuscht“, äußert sich Spelleken.

Info Kneipp-Verein besteht seit 30 Jahren in Geldern Geschichte Der Kneipp-Verein Gelderland wurde im August 1991 als „Kneipp-Verein Geldern“ gegründet und ist dem Kneipp-Bund Landesverband NRW zugeordnet. Vorsitzender Udo Spelleken 2. Vorsitzender Jörg Grahl

Die Stadt kann die Kritik nur bedingt nachvollziehen. Man wisse die ehrenamtliche Initiative und das Engagement der Vereinsmitglieder sehr wohl zu schätzen. Dennoch bittet die Stadt um Verständnis, dass der Gesundheitspark bei der Auflistung von Spielmöglichkeiten für Kinder nicht im Fokus stand. „Herr Spelleken hat aber selbstverständlich Recht, wenn er vermutet, dass zum Beispiel der Barfußpfad oder auch das Nabu-Insektenhotel sehr interessant für Kinder sind“, meint Stadtsprecher Herbert van Stephoudt. Die Stadt prüfe daher die Möglichkeit, den Kneipp-Park zumindest noch in die Online-Variante des „Stadtplans für Kids“ aufzunehmen, zumal viele Eltern ohnehin die Planskizze per Smartphone nutzen würden.

Bürgermeister Sven Kaiser hat mittlerweile angeboten, mit einem Gesprächsvideo auf den Kneipp-Park aufmerksam zu machen. Gerade in der Nähe des Gesundheitscampus in Geldern sei – das unterstreicht die Stadt – das Engagement der „Kneippianer“ ausdrücklich willkommen.

