Aktion : Sevelen und die Dritte Welt satt machen

Von Michael Klatt Seit mehr als 35 Jahren führt der Kirchenchor Sevelen die Aktion „Brot und Fisch“ durch. Hunderte von Haushalten in der Region werden beliefert. Das heißt auch: Am Karfreitag früh aufstehen und durch die Gemeinde fahren.

Und das heißt für einige Chormitglieder am Karfreitag: früh aufstehen. Seit vielen Jahren kann sich der Chor bei der Aktion auf bewährte Lieferanten verlassen. Fischhändler Thomas Schmutz aus Rheurdt bringt den fangfrischen und filetierten Kabeljau bis um 9 Uhr ins Pfarrheim. Das Brot holen die Sevelener um 8 Uhr bei der Bäckerei Oomen in Wachtendonk. Um 9 Uhr treffen die zwölf jeweils zweiköpfigen Transportteams ein, um vom Pfarrheim aus die Ware in zwölf Bezirke zu fahren. Entsprechend den Bestellungen sind die Kartons gepackt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Fische und Brote im Pfarrheim selbst abzuholen. Im bisherigen Rekordjahr 1993 wurden 445 Kilogramm Fisch und 565 Brote ausgeliefert. „Jetzt pendelt es sich so bei 250 Kilogramm Fisch ein“, bilanziert der Chorvorsitzende. Nach etwa anderthalb Stunden sind alle Empfänger versorgt. „Und dann wird im Pfarrheim Kassensturz gemacht“, erklärt Paulus. Das Ergebnis wird in den Ostergottesdiensten unter großem Applaus der Kirchgänger verkündet.

Der Erlös ist zu 100 Prozent für einen karitativen Zweck. Welche Gruppe in den Genuss kommt, entscheidet der Kirchenchorvorstand immer am Jahresanfang. Es soll hungernden und leidenden Menschen in der Welt geholfen werden, getreu dem Bibelspruch „Und sie aßen alle und wurden satt“. In diesem Jahr unterstützt der Chor mit der Aktion die „Sesmaroglo-Kids“ in Wachtendonk für ein besonderes Projekt in Ghana. „Einem Sevelener ist der Stand dieses Vereins aufgefallen, als er eine Veranstaltung in Wachtendonk besuchte“, erinnert sich Paulus. Jetzt genießen viele Sevelener am Karfreitag das Kabeljaufilet und tragen dazu bei, dass in Ghanas Hauptstadt Accra eine „Farm of hope“ gebaut werden kann, in der verwaiste Straßenkinder Unterkunft, Verpflegung, schulische Bildung und medizinische Versorgung erhalten.