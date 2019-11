Interview Otto Maria Krämer : Nach Barber Mozart richtig erfassen

Otto Maria Krämer am Flügel während der Probephase im vergangenen November. Jetzt geht es an Mozart. Foto: Krämer

Straelen Der Kantor von St. Peter und Paul Straelen über das aktuelle Chor-Projekt und das nächste Konzert.

Mit Mozarts „Requiem“ wagen Sie sich mit dem Chor-Projekt an eines der berühmtesten klassischen Werke überhaupt. War dessen große Popularität ausschlaggebend für die Auswahl? Oder spielten andere Faktoren eine Rolle?

KRÄMER Es singen 53 Personen in diesem Jahr mit.

Wo kommen die her?

KRÄMER Es handelt sich im Grunde immer um einen festen Stamm von etwa 45 Sängerinnen und Sängern, aber auch in diesem Jahr haben wieder neue bewährte Sänger, aber auch völlige Anfänger den Weg zu uns gefunden.

KRÄMER In diesem Jahr möchte ich vor allem die dramatischen Akzente neu setzen, eben nicht durch überzogene Tempi oder übertriebene Diktion, sondern eher auf dem Wege der Darstellung der dem Werk innewohnenden Tiefe. Mozarts letztes Opus benötigt hier mehr innere Gelassenheit als Schärfe, wie man es oftmals dann auch in der sogenannten „Historisch informierten Praxis“ zu Ohren bekommt. „Wie kann Mozarts Requiem heute den Hörer erreichen?“ Das war meine innere Frage.

Gibt es ein weitgehend unbekanntes Werk, das Sie einmal mit dem Chor-Projekt in Angriff nehmen möchten?

KRÄMER Der Umgang mit unbekannten Werken ist uns in Straelen gar nicht neu, haben wir doch erstmals am Niederrhein auch das Requiem von Cherubini und das von Franz von Suppé aufgeführt. Da ist auch mit dem selten aufgeführten „Stabat Mater“ von Rossini bei mir etwas in der Vorbereitung für 2020.