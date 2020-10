Kabarett in Straelen : Frank Fischer gastiert mit „Meschugge“ in Straelen

Straelen Kulturring organisiert den Kabarett-Abend. Frank Fischer ist bereits mit 20 Kabarettpreisen ausgezeichnet worden. „Meschugge“ ist ein hebräisch-jiddisches Wort und steht umgangssprachlich für „verrückt“.

Auf Einladung des Kulturrings Straelen präsentiert Frank Fischer am Sonntag, 25. Okober, sein aktuelles Programm „Meschugge“ in der Bofrost-Halle. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Die Veranstaltung findet unter entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Außerdem wird in der gesamten Halle eine Maskenpflicht außerhalb des festen Sitzplatzes gelten, und alle Kontaktdaten werden vom Kulturring erhoben und eingesammelt. Mit dem Kauf der Eintrittskarte erkennt man die besonderen Regelungen an und verpflichtet sich, sich entsprechend zu verhalten.

Karten sind im Vorverkauf für 18,50 Euro (Abendkasse 20,50 Euro) in Straelen in der Geschäftsstelle des Kulturrings am Markt 11, im Bürgerservice im Rathaus, bei Schreibwaren Op de Hipt am Markt sowie in Geldern bei Bücher Keuck und beim Bücherkoffer erhältlich. Kulturring-Mitglieder erhalten ausschließlich in der Geschäftsstelle des Kulturrings in Straelen gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises einen Rabatt. Karten gibt es auch online unter www.kulturring-straelen.de.