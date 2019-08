Physiotherapie in Geldern : Der Hund hat Rücken

Wenn Vierbeiner an Arthrose leiden, eine Operation hinter sich haben oder verletzt sind, sorgt Tobias Nebelung dafür, dass sie wieder auf die Beine kommen. Der Gelderner ist Physio­therapeut für Hunde.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Mit 40 Jahren hat der ein oder andere Probleme mit den Gelenken, Schmerzen im Rücken oder ein schwaches Knie. So geht es auch Karl. Die französische Bulldogge ist zwar erst fünfeinhalb, aber eben in Hundejahren. Und Frauchen Martina Rayers sorgt sich um die Gesundheit ihres Lieblings. Denn Karl hat es als französische Dogge naturbedingt mit den Gelenken. „Einmal ist er von der Treppe gesprungen und konnte sich gar nicht richtig auffangen“, sagt Rayers. „Das war einer der Auslöser, warum wir mit der Physiotherapie begonnen haben.“

Zu dem kleinen Mischling aus Dogge und Boston Terrier muss sich der zwei Meter große Physiotherapeut auf den Boden hocken. Aus einer Tasche am Gürtel zieht er immer wieder Leckerchen, die Karl zu den Übungen motivieren. „Es dauert immer ein wenig, bis sich die Hunde an das Training gewöhnt haben“, sagt er, während Karl schnaubend ein Leckerli aus seiner Hand frisst. „Einige lassen sich bei der ersten Behandlung noch nicht einmal anfassen.“ Meist, sagt er, melden sich die Hundebesitzer erst, wenn die Schmerzen schon da sind, oft auf Empfehlung des Arztes. Beim ersten Treffen schaut sich Tobias Nebelung den Gang des Tiers an, tastet die Organe ab, erstellt einen Therapieplan. „Jeder Hund wurde für einen Zweck gezüchtet, ob Jagdhund, Hütehund oder Schoßhund“, sagt er. „Und so unterschiedlich sind auch die Probleme.“ Einige Tiere leiden unter Arthrose, Kreuzbandrissen oder Bandscheibenvorfällen. „Das ist eigentlich genau so wie beim Menschen.“