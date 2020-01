Bodendenkmal in Wachtendonk : Die Pläne für Wachtendonks Graben

So soll der Stadtgraben künftig an der Schule und am Schoelkensdyck verlaufen. Foto: Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers

Wachtendonk Der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers treibt das Projekt voran. Weitere vier Abschnitte des Gewässers sind überplant. Der zuständige Wachtendonker Fachausschuss und der Gemeinderat behandeln das Thema. Die Bauarbeiten starten frühestens im dritten Quartal 2020.

Zumindest auf dem Papier ist das Projekt „Reaktivierung des Stadtgrabens in Wachtendonk“ halb fertig. Nach den ersten beiden Abschnitten am südlichen Zufluss der Niers hat der Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers vier weitere Abschnitte überplant. Damit ist die südliche Hälfte bei der Neugestaltung des historischen Bodendenkmals theoretisch komplett.

Wie mehrfach berichtet, soll der Wasserlauf, der einst die mittelalterliche Burg Wachtendonks vor Angreifern schützte, wieder dauerhaft Wasser führen und so permanent sichtbar werden. Mit den geplanten Maßnahmen soll der Stadtgraben reaktiviert und unter anderem für die Naherholung genutzt werden. Bei Politik und Verwaltung stießen die bisherigen Präsentationen, die den Nierszufluss und den Grillplatz betrafen, auf ausgesprochen positive Resonanz.

Info Wie es mit dem Projekt weitergeht Status Laut Christoph Rüber sind die nächsten vier Planungsabschnitte mit der Wachtendonker Gemeindeverwaltung abgestimmt. Sitzungen Der Planungsausschuss behandelt das Thema in seiner Sitzung am Donnerstag, 30. Januar. Der Gemeinderat berät weiter in seiner Sitzung am 13. Februar. Beide Sitzungen beginnen um 18 Uhr im Bürgerhaus „Altes Kloster“.

Laut Christoph Rüber, dem Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbands der Mittleren Niers, folgt nach der Fläche an der Grillhütte die Umgestaltung der Umgebung am Pulverturm. Die ursprüngliche Dimension des historischen Stadtgrabens laut Kataster von 1813 wird dabei bei weitem nicht erreicht, weil unter anderem die Turnhalle und das Schulgebäude im Weg stehen. Nach Rübers Schätzung werden rund 50 Prozent des alten Grabens wieder sichtbar. Dabei sollen auch renaturierte Teichbereiche integriert werden. Mehr Grün und Schatten soll durch die Aufforstung mit den „gewässertypischen Bäumen“ Weide und Schwarzerle erreicht werden. Wie in anderen Abschnitten ist eine „Sekundäraue“ vorgesehen, die einmal pro Jahr überschwemmt wird, Wasser aufnimmt und es bei Trockenheit an den Graben wieder abgibt.

Noch beengter ist es beim Abschnitt Schoelkensdyck, der von der Brücke an der Schule bis zur Bebauung am Laerheider Weg reicht. Dort wird der Rundweg aufgegriffen, an der Turnhalle vorbei und an der Schule entlang bis zur Straße „Am Hoff“ geführt. Rüber: „Dadurch bekommen wir ein geschlossenes Wegenetz am Stadtgraben entlang.“ Eine Ausnahme bildet der ausgesprochen schmale Abschnitt zum Hoff hin. Dort nimmt der Wanderweg eine Umleitung über den Hoff. Im folgenden Abschnitt zum Bruchtor wird die Wegeführung bis zur Bruchstraße wieder aufgegriffen.

Sowohl im Abschnitt Schoelkensdyck als auch im Abschnitt am Hoff sollen Weiden und Schwarzerlen gepflanzt werden sowie eine Sekundäraue entstehen. Die Böschungsabflachung gerät im Abschnitt Hoff wegen der Enge steiler als anderswo. Doch wird der Wasserlauf auch dort immerhin noch etwas aufgeweitet, und zwar von etwa drei auf rund fünf Meter. Im Abschnitt am Bruchtor ist laut Rüber keine Bepflanzung geplant. „Das Amt für Bodendenkmalpflege will dort keine Bäume“, erklärt Christoph Rüber. Denn dort ist die alte Festungsanlage zu erkennen, und der alte Graben habe schließlich auch keine Bäume gehabt. Der Spielplatz am Bruchtor soll tiefer gelegt und dann komplett neu errichtet werden.

Das Schulgelände engt die Möglichkeiten für die Neugestaltung des Stadtgrabens ein. Foto: Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers