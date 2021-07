Aktion in Wankum : Neue Schilder heißen in Wankum willkommen

Wankum „Willkommen in Wankum“ heißt es ab sofort an allen vier Ortseingängen. Der Heimatbund hat entsprechende Schilder aufgestellt, die örtliche Vereine auch zur Werbung nutzen können.

Anlässlich des normalerweise stattfindenden Kirmeswochenendes hat der Heimatbund Wankum am Samstag neue „Willkommen in Wankum“-Schilder an allen vier Ortseingängen aufgestellt. Die Schilder befinden sich auf der Grefrather Straße, der Wachtendonker Straße, der Venloer Straße und der Straelener Straße. Sie dienen auch zur Bewerbung von Veranstaltungen. Bereits vor der Pandemie waren die Schilder von allen Vereinen des Heimatbundes genehmigt und bestellt worden. Auf den Schildern kann man neben dem Ortswappen mit der Lilie auch eine Silhouette aller bekannter Gebäude in Wankum erkennen: Haus Ingenrath, die St.-Martin-Kirche, den Dorfbrunnen, die alte Kaplanei/Dorfstube, den Gildenbaum und Haus Langenfeld.