Finanzen in Wachtendonk : Nur knappe Mehrheit stimmt für Wachtendonks Haushalt

Wachtendonk Der Wachtendonker Haushalt 2021 weist ein Defizit von rund 2,5 Millionen Euro auf. Für Investitionen nimmt die Gemeinde Kredite in Höhe von 5,5 Millionen Euro auf.

Im Haupt- und Finanzausschuss hatte es bei einer Enthaltung nur Zustimmung gegeben. Wesentlich knapper jedoch fiel das Ergebnis in der Wachtendonker Ratssitzung aus. Mit 14 Ja-Stimmen bei elf Gegenstimmen wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet. Bürgermeister Paul Hoene musste in der Weite der Turnhalle der Freien Realschule „Weitsicht“ wiederholt zählen.

Georg Camp (CDU) begründete in einer Erklärung seine Ablehnung des Zahlenwerks. Er kritisierte die Ausgabe von 170.000 Euro für die Umgestaltung des Rathaus-Hinterhofs, in dem die allergrößte Mehrheit der Wachtendonker noch nie gewesen sei. Dann bemängelte er, dass für die Verlegung des Tennisplatzes zur Laerheide zwar Planungskosten vorgesehen seien, aber kein Geld im Finanzplan stehe. Der Tennisplatz müsse unbedingt verlegt werden, forderte Camp. An dessen altem Standort müsse das Baugebiet Achter de Stadt schnellstmöglich entwickelt werden. „Wir brauchen den Wohnraum.“ Thomas Rütten (CDU), der ebenfalls seine Ablehnung des Etats kundtat, bezeichnete es als beschämend, dass in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses die Diskussion über dieses Thema vom WBV abgebrochen worden sei.