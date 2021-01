Finanzen in Straelen : Im Straelener Haushalt fehlen 821.000 Euro

Finanzen in Straelen

Die Stadt Straelen muss an ihr Erspartes. Foto: Seybert/Gerhard Seybert

Straelen Haushalt von A bis Z: Die kommissarische Kämmerin Verena Luig präsentierte dem Straelener Rat den Etat. Fazit: Die Stadt muss an ihr Erspartes ran.

Premiere für Verena Luig. Erstmals legte die Leiterin des Fachdienstes Finanzen und derzeitige kommissarische Kämmerin der Stadt Straelen dem Rat den Haushaltsentwurf vor. Durchaus unterhaltsam gliederte sie ihre Haushaltsrede alphabetisch. Die Zahlen an sich jedoch waren gewohnt nüchtern. Und die weisen für den Etat der Blumenstadt nach wie vor ein D wie Defizit aus, wenn auch nicht ein so großes wie in den Vorjahren.