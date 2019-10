Rat der Gemeinde : Issums konservative Haushaltsführung zahlt sich aus

Issum Der Issumer Haushalt ist ausgeglichen. Es gibt zwar ein Defizit in Höhe von 1.477.249 Euro, die Gemeinde hat aber Ausgleichsrücklagen.

Brüx führt das auf die konservative Haushaltsführung zurück. Dank der konnte eine Verschuldung vermieden werden. Allerdings lässt der nächste Satz aufhorchen. „Die aktuelle Steuerschätzung zeigt: Die fetten Jahre sind vorbei“, mahnt der Bürgermeister. Die Folge: „Wir werden den vorsichtigen Haushaltskurs weiterführen“, erklärt Brüx. Man konzentriere sich bei den Ausgaben auf die vier Säulen kommunale Infrastrukturen, nachhaltige Klimapolitik, Bildung und Digitalisierung. „Die Digitalisierung in nahezu allen Bereichen wird zu einem grundsätzlichen Wandel in unserer Gesellschaft führen“, sagt Brüx. In diesem Jahr gibt es den Entwurf des Haushalts, 769 Seiten, erstmals nicht in Papierform für die Politiker, sondern als PDF-Datei im Ratsinformationssystem. Dort können auch die Bürger nachschauen, was für das kommende Jahr geplant ist. „Das Gemeinwohl steht im Zentrum all unserer Bemühungen“, sagt Brüx.