Anlage zur Erholung in Geldern : Kneipp-Gesundheitspark teilweise offen

Geldern Der offizielle Eröffnungstermin Mitte Mai kann zwar nicht gehalten werden. Für Entspannung und Erholung ist die Fläche an der Gelderland-Klinik in Geldern aber bereits zugänglich. Im Mittelpunkt stehen diverse Wasserbecken.

Und damit strebt auch ein seit rund 15 Jahren laufendes Projekt seiner Vollendung entgegen. Erst war die Anlage am Rayers-See geplant. „Die 5000 Quadratmeter dort waren uns aber zu groß“, erklärt Vereinsvorsitzender Udo Spelleken. Zudem seien die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt gewesen. Auch ein Standort am Golfplatz wurde verworfen. Nicht lange überlegt wurde seitens des Vereins, als vom Kuratorium des St.-Clemens-Hospitals die jetzt umgestaltete Fläche angeboten wurde.Spelleken: „Unsere Architektin Barbara Dröppelmann hat nach dem Angebot schnell ein paar Handzeichnungen gemacht.“

Neuer SPD-Vorschlag für Sportanlage Am Holländer See

Streit über Zukunft von RW Geldern : Neuer SPD-Vorschlag für Sportanlage Am Holländer See

Alles drumherum jedoch ist bereits zugänglich. Da ist vor allem der Barfußpfad auf einem Hügel zum Parkplatz hin. Er ist rund 150 Meter lang und bietet Beläge von grob bis fein: Kies, Steine, Sand, Mulch und Moos. Fünf Bänke aus einst in Schiffen und Häusern verbautem Teakholz dienen als Ruheplätze, auf denen sich die Sonne genießen lässt und man die Bepflanzung betrachten kann. In 13 Beeten wachsen laut Schriftführerin Liss Steeger unter anderem an Sebastian Kneipp orientierte Heilpflanzen wie Lavendel und die weiß-rötlich blühende Sebastian-Kneipp-Rose. Fünf alte Apfelsorten vom Niederrhein sind als Spalierobst vertreten. Gemeinsam mit der Gelderland-Klinik werden noch fünf Kräuter-Hochbeete angelegt, deren Produkte auch in der Küche der Klinik zur Anwendung kommen.