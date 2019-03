Lebensretter : Feuerwehrhäuser: Aus zwei mach eins?

Zwischen Wachtendonk und Wankum soll das neue Gerätehaus entstehen. Foto: dpa/Klatt

Wachtendonk Der Gemeinderat Wachtendonk behandelt in seiner nächsten Sitzung die Frage, ob die Gerätehäuser in Wachtendonk und Wankum zusammengelegt werden könnten. Die Feuerwehr sieht das Vorhaben eher kritisch.

Zwei Feuerwehrgerätehäuser gibt es in der Gemeinde Wachtendonk. Der Löschzug Wachtendonk rückt von der Kempener Straße zu Einsätzen aus. Der Löschzug Wankum hat seine Fahrzeuge und Materialien auf der Bröhlstraße untergebracht. Jetzt werden in naher Zukunft möglicherweise beide Löschzüge an einem gemeinsamen Standort zusammengeführt. Der Wachtendonker Gemeinderat unterhält sich in seiner nächsten Sitzung über dieses Thema. Wobei dieses Vorhaben nicht nur Befürworter hat.

Eindeutig für ein neues Feuerwehrgerätehaus spricht sich der von der Gemeinde mit einer Standortprüfung beauftragte Gutachter aus. „Eine Zusammenlegung wäre aus bedarfsplanerischer Sicht eine zukunftsorientierte Lösung für die Kommune“, wird er von der Verwaltung in der Ratsvorlage zitiert. Ein geeignetes Grundstück ist auch schon ausgemacht. Allerdings muss mit dem Eigentümer noch geklärt werden, ob er verkaufen will. Positiv würde sich laut Gutachter ein gemeinsamer Standort auf die Tagesverfügbarkeit auswirken. Insbesondere durch die verkehrsgünstige Lage im Verlauf der Wankumer beziehungsweise Wachtendonker Straße biete die ins Auge gefasste Variante gute Voraussetzungen für die Feuerwehr. Für das Erreichen von Wankum und Wachtendonk sei eine homogenere Gebietsabdeckung gegeben.

Info Beratungen als Bürger verfolgen Was Sitzung des Gemeinderats Wachtendonk Wann Donnerstag, 21. März, 18 Uhr Wo Bürgerhaus „Altes Kloster“ Themen (Auswahl) Bericht zur Flüchtlingssituation, Errichtung einer Bürgerhalle, Zuschussgewährung an den SV Naturbad Wachtendonk, Verkehrsplanung für die Ortschaft Wankum, Folgenutzung der Kiesabgrabungen „südlich Pellmannssteg“ und „Batzenfeld“, Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Deutlich kritischer sehen die Brandbekämpfer diesen Plan. Das wurde jüngst bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wachtendonk deutlich. Kreisbrandmeister Reiner Gilles befürwortet eine Zusammenlegung von Standorten nicht. Es sei Aufgabe der Feuerwehr, klarzustellen, dass eine Zusammenlegung der Gerätehäuser von Wankum und Wachtendonk für große Bevölkerungskreise Probleme im Brandschutz mit sich bringen würde. Auch Wachtendonks Wehrleiter Sebastian Kretz und die Bezirksregierung halten laut Gemeindeverwaltung wenig von einem einzigen Gerätehaus.

Denn anders als der Gutachter sind sie der Auffassung, dass das laut Brandschutzbedarfsplan festgeschriebene Schutzziel, wonach zehn Einsatzkräfte innerhalb von acht Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort sein müssen, nicht zur Disposition gestellt werden kann. Bei nur einem Standort, so Wehrvertreter und Bezirksregierung, müssten für die Bereiche, die nicht innerhalb von acht Minuten zu erreichen sind, Lösungen gefunden werden. Diese wären dann im Brandschutzbedarfsplan zu beschreiben und mit den Betroffenen zu besprechen. „Faktisch werden solche Lösungen aber nicht gesehen“, fasst die Gemeindeverwaltung die Position der Kritiker zusammen. Der Kreisbrandmeister und ein Vertreter der Bezirksregierung sollen ihre Position in der Ratssitzung darstellen.