Historischer Ortskern im Grünen : Nierspromenade in Wachtendonk neu gestalten

Wachtendonk Der Gemeinderat spricht Donnerstag über Ideen. Auch die Bürger dürfen ihre Vorstellungen einbringen. Sie werden in die Planung einbezogen.

So ist geplant, den Fußweg, die Fahrbahn der Moorenstraße sowie die benachbarten Stellplätze neu zu ordnen, um eine sichere Verbindung zum Friedensplatz und eine durchgängige, ufernahe Wegeverbindung zu schaffen. Der Schulhof soll durch einen Quartiersspielplatz aufgewertet werden. Durch die geplanten Maßnahmen kann die Ufergestaltung der Niers großzügiger geplant und in eine ansprechende landschaftliche Freiraumgestaltung eingebettet werden. Damit können laut Gemeinde Aufenthaltsqualität und Erlebbarkeit der Niers für Bürger und Besucher deutlich gesteigert werden.

Der Rat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. März, mit dem vorbereitenden Rahmenplan und mit der Aufgabenstellung für den Realisierungswettbewerb, mit dessen Hilfe attraktive Umsetzungsideen gefunden werden sollen. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, sich bei der Ratssitzung zu informieren. Ideen, Wünsche und Anregungen zur Umgestaltung der Nierspromenade Moorenstraße können nach der Sitzung an die Verwaltung weitergegeben werden. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Turnhalle Freie Realschule Weitsicht, Schoelkensdyck 1.