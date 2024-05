Europawahl am 9. Juni Ein Geldrianer möchte nach Brüssel

Der Terminkalender von Michael Mölders quillt seit Wochen über: Podiumsdiskussionen, Infostände, Besuche bei Organisationen und in Firmen und Betrieben. Und dann noch die Tür-zu-Tür-Besuche. Am 9. Juni ist in Deutschland Europawahl. Und der 31-Jährige, seit 13 Jahren Mitglied der SPD in Geldern, sachkundiger Bürger und Vorstandsmitglied im Verein Städtefreundschaft Geldern-Wosnessensk, tritt als Kandidat für den Kreis Kleve, den Kreis Viersen und für die Stadt Krefeld an.