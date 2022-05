Mitsing-Konzert in Geldern : Chor 1847 trat für Bewohner von Haus Golten auf

Mitsing-Konzert in Geldern

Der Chor 1847 sang wieder für die Bewohner von Haus Golten in Geldern. Foto: Chor Foto: Chor

Geldern

Nach zweijähriger Pause war es für den Chor 1847 endlich wieder möglich, die Bewohner von Haus Golten am 1. Mai mit einem Mitsing-Konzert zu erfreuen. Da der Chorleiter verhindert war, übernahm Jürgen Eggers die musikalische Leitung. Begleitet wurden die Frühlings- und Wanderlieder von Lothar Wleczyk auf der Gitarre. Dank der verteilten Liederhefte konnten die Senioren mitsingen.

Mit der Veranstaltung, die coronakonform durchgeführt wurde, sollte auch wieder ein bisschen Normalität in den Alltag der Bewohner gebracht werden. Zum Abschluss übergab die Vorsitzende des Chors, Traute Beckmann, Pflegeprodukte für die Senioren an Geschäftsführer Markus Betting. Doris Schreurs überreichte eine Maikäfertorte an die Pflegedienstleiterin Marion Neumann. Als Mittagssnack gab es Eintöpfe, mit denen sich die Sängerinnen und Sängern stärken konnten.