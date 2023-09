2. Runde für Sportwettkampf in Walbeck Gelderland Cross bleibt keine Eintagsfliege

Auch die zweite Auflage findet wieder an insgesamt drei Tagen auf dem Gelände in Walbeck statt. Es ist die letzte große Veranstaltung unter freiem Himmel im Freibad für dieses Jahr. „Die Teilnehmer haben uns quasi dazu überredet, die Veranstaltung zu wiederholen“, berichtet May. „Geld verdienen wir damit nicht. Am Ende sind wir froh, wenn eine schwarze Null dabei herauskommt. Aber wir sehen es auch ein Stück weit als unsere Aufgabe, sportliche Veranstaltungen wie diese zu fördern.“ Etwas Vergleichbares gebe es in der näheren Umgebung nicht.