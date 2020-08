Bücherschrank in Nieukerk : Kostenloser Lesestoff im neuen Bücherschrank

NIeukerk Auf dem Friedensplatz in Nieukerk steht ab sofort eine Auswahl an Literatur zur freien Verfügung. Die Firma Innogy Westenergie hat einen Bücherschrank gestiftet.

Der Bürgermeister freut sich sehr, dass das Zentrum von Nieukerk jetzt noch mehr „zu einem Treffpunkt wird, an dem Menschen ins Gespräch kommen.“ Er sei der Firma Innogy sehr dankbar und ist „sehr zuversichtlich, dass dieses Konzept gut angenommen wird.“ Der Bücherschrank besteht aus wetterfestem Cortenstahl und fügt sich durch seine schlanke Form optimal in den öffentlichen Raum ein. Die Türen schließen selbstständig, so dass die Bücher, von denen insgesamt 180 Platz haben, vor Regen geschützt sind. Dabei ist das untere Fach für die Kinder gedacht, damit diese leichter Zugang bekommen.

Die Firma Innogy Westenergie hat nun in Kerken schon Bücherschrank Nummer 202 aufgestellt. Seit 2011 kommen so Literaturfreunde in ganz Deutschland auf ihre Kosten. Frithjof Gerstner: „Als wir vor fast zehn Jahren angefangen haben, war das gar nicht so einfach.“ Gerade öffentliche Büchereien hätten die Schränke mitunter als Konkurenz betrachtet. Aber Gerstner ist überzeugt, das die Bücherschränke einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. So ist im nächsten Jahr auch ein Exemplar in Aldekerk geplant. „Beide Ortsteile sollen einen haben. Besonders in Zeiten von Corona sorgen die Schränke für Abwechslung“, sagt er.