Am 4. September von 10 bis 17 Uhr : Sommerfest rund um den Tennissport

Nieukerk Kinder und Erwachsene sind zu einem sportlichen Tag eingeladen. Ausrichter ist der Förderverein KTC Kerken. Der ehemalige ATP-Spieler Jan Stremmel konnte als besonderer Gast gewonnen werden.

Auf der Anlage des KTC Kerken, Am Aermen Düwel 24, in Nieukerk findet am Sonntag, 4. September, von 10 bis 17 Uhr ein offenes Sommerfest für Kinder und Jugendliche aus Kerken und Umgebung statt zur Förderung der Dorfgemeinschaft sowie zum Kennenlernen des „KTC Kerken“ und des Tennissports. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die „Engagementförderung NRW“. „Ziel ist es, gemeinsam einen schönen Tag auf der Tennisanlage zu verbringen und den Interessierten die Möglichkeit zu geben, den Verein in ungezwungener Atmosphäre kennenzulernen“, so die Organisatoren.