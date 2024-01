Neuer Service im Finanzamt Geldern Der direkte Draht für Ehrenamtliche

„Das Ehrenamt macht unsere Heimat lebenswert und unsere Gemeinschaft vor Ort stark. Deshalb wollen wir den Menschen, die sich in unseren vielen Vereinen für das Gemeinwohl einsetzen, bürokratische Hürden so weit wie möglich aus dem Weg räumen“, sagt Birgit Hufen-Batzke, Leiterin des Finanzamts Geldern. „Sie sollen sich lieber mit ihrem tollen Einsatz für das, was ihnen am Herzen liegt, beschäftigen als mit der Frage nach Dokumentationspflichten. Bei der kann unsere feste Ansprechperson in Zukunft direkt weiterhelfen und unterstützen.“