Wallfahrt nach Kevelaer : Gesegnet sei der Dackel

Abendspaziergang,kleine Hunde werfen kleine Schatten... Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Am Niederrhein gibt es eine eigene Wallfahrt für Dackel. Die Tierfreunde vom Teckelclub Geldern erzählen, wie es zu der Idee kam und warum gerade diese Vierbeiner den Gottessegen verdient haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Marie Ludwig Von Marie Ludwig Autorendetails aufklappen Marie Ludwig (malu) ist Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

„Alles für den Dackel, alles für den Klub“, diesen Satz aus der Comedy-Serie Hausmeister Krause hat man schon so oft gehört, dass man eigentlich nur noch müde lächelnd auf ihn reagieren kann. Und trotzdem liegt in diesem Spruch gerade für die folgende Geschichte ein großer Funken Wahrheit. Denn am Niederrhein kommt dem Dackel ein besonderes Schmankerl zu: Er bekommt den Segen Gottes.

Wenn sich im Herbst wieder zahlreiche Hunde und ihre Herrchen auf den Weg nach Kevelaer machen, dann ist Dackelwallfahrt des Deutschen Teckelklubs (DTK) am Niederrhein. Während der Prozession hält die Gruppe mehrfach für Gebete an und endet schließlich am Arche-Noah-Brunnen. Hier segnet ein Pater Hund und Herrchen mit einem hölzernen Franziskuskreuz.

Info Andere Hundebesitzer dürfen mitpilgern Termin der Wallfahrt für Dackel ist der 7. September 2019 Teilnehmende Die Teilnehmerzahl lag im vergangenen Jahr bei 60 Zwei- und rund 40 Vierbeinern. Informationen finden Sie auf der Webseite der DTK Gruppe Niederrhein www.dtk-niederrhein.de/10-dtk-niederrhein/15-termine-2019

Die Idee zu einer Wallfahrt für Dackel stammt von Rosemarie Neuhoven. „Ich bin ein gläubiger Mensch, und eines Nachts kam mir die Idee: Wir machen eine Wallfahrt mit unseren Dackeln.“ Von denen hat Neuhoven direkt zwei: Rauhaardackel Donna von Tendering und Ole von Dinklage – beide mit einem eigenen Stammbaum, herrschaftlich anmutenden Namen und allesamt Mitglied im Teckelklub Geldern.

Zu Beginn veranstaltete die 73-Jährige die Wallfahrten selbst, schnitzte sogar ein eigenes Wallfahrtskreuz. Schließlich wurde die Wallfahrt so groß, dass die Organisation vor elf Jahren von der Gruppe Niederrhein übernommen wurde.

Fiene vom Nebelstein (links), Pina von Angersbachufer und Donna von Tendering sitzen herrschaftlich auf der Wiese. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wer das Ganze für eine neumodische Idee hält, der irrt. Tatsächlich sind Tiersegnungen ein alter Brauch – es wurden früher vor allem Nutztiere wie Pferde, Vieh und Bienen unter den Segen Gottes gestellt. Sie werden heutzutage von den Haustieren abgelöst.

„Unsere Hunde stehen uns sehr nahe, und deshalb lassen wir sie auch segnen“, sagt Dorothee Rosendahl vom DTK-Niederrhein. Besonders für alte Menschen sei das Haustier oftmals ein Partnerersatz, und die Besitzer würden sich eben um das tierische Leben sorgen. Die Wallfahrt finde vor allem unter sozialen Gesichtspunkten statt und stärke die Bindung zwischen Mensch und Tier.

Wolfgang Kuhn (l.), Rosemarie Neuhoven und Manfred Duschek mit Fiene vom Nebelstein (l.), Donna von Tendering und Pina von Angersbachufer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Ortsverein in Geldern hat rund 35 Mitglieder, und Wolfgang Kuhn ist sein Vorsitzender. Der 74-Jährige blickt auf 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft zurück, trägt einen Pulli mit aufgesticktem Dackel, eine Kappe mit Dackelansteckern. Und er hält eine schwarz-rote Langhaarhündin an der Leine: Fiene vom Nebelstein. „Sie ist die laufende Nummer elf in der Reihe unserer Dackel“, erzählt Kuhn. Sein erster Hund lag vor 50 Jahren unter dem Weihnachtsbaum, seither begleitet Kuhn ein Dackel. „Manche meinen, dass die Tiere oft falsch seien und hinterlistig schnappen“, sagt Kuhn. Er habe andere Erfahrungen gemacht: „super Familienhund“, „sozial verträglich“, durchaus „eigensinnig“, aber das zurecht. „Ein Dackel ist ein Jagdhund, und wenn er in einen Fuchsbau geht, dann muss er dort auch eigene Entscheidungen treffen.“