Abdelkarim kommt nach Issum „Eine andere Meinung ist kein Schlägerei-Angebot“

Abdelkarim Wir haben in Deutschland viele Themen, über die man sich sehr berechtigt aufregen könnte. Zum Beispiel Armut. Ja, uns geht es hier in Deutschland alles in allem gut, vor allem im Vergleich zu vielen anderen Ecken auf der Welt. Trotzdem lassen wir es leider zu, dass es Menschen gibt, die in Deutschland leben, die aber nicht am Leben in Deutschland teilnehmen können.