Sozialarbeit im Gelderland : Caritas: Das „Wir“ leidet unter der Pandemie

Stephan von Salm-Hoogstraeten ist Vorstand des Caritasverbands Geldern-Kevelaer. Foto: Caritasverband Geldern-Kevelaer

Gelderland In Deutschland besteht der Verband seit 125 Jahren. Doch im Gelderland, wie überall, gibt es für die Organisation noch viel zu tun.

Seit 125 Jahren kämpft der Deutsche Caritasverband für seine Werte: Nächstenliebe und Gerechtigkeit, Respekt und Solidarität. „Die Caritas ist seit ihrer Gründung ein Weltverbesserer – und das im besten Wortsinne“, meint Stephan von Salm-Hoogstraeten, Vorstand des Caritasverbands Geldern-Kevelaer.

In seiner langen Geschichte habe der Wohlfahrtsverband bereits viel erreicht. „Das Jubiläum ist daher ein guter Grund zum Feiern – aber keinesfalls ein Grund zum Ausruhen“ resümiert von Salm-Hoogstraeten. Denn die jüngste, von der Caritas in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage zeigt, was viele ahnen oder selbst fühlen: Die Pandemie lässt den gesellschaftlichen Zusammenhalt bröckeln.

72 Prozent der Befragten empfinden, dass er abgenommen hat. Nur ein Viertel der Befragten dagegen zeigt sich davon überzeugt, dass der Zusammenhalt stärker geworden ist. „Die Zahlen bestätigen den ambivalenten Eindruck, den auch viele unserer Mitarbeitenden haben“, bekräftigt von Salm-Hoogstraeten. „Es gibt großartige Beispiele gelebter Solidarität und engagierten Zusammenrückens. Gleichwohl überwiegt das Gefühl: Das ‚Wir‘ leidet in der Pandemie erheblich.“ Dies zeige sich auch im täglichen Handeln. Von Salm-Hoogstraeten: „Unsere Kräfte in der Pflege, in den Kindertagesstätten und Schulen arbeiten am Limit und darüber hinaus, die Zahl der Ratsuchenden in unseren Beratungsstellen hat auch merklich zugenommen.“ Hinzu komme, dass die Frage des richtigen Umgangs zur Bewältigung der Pandemie zusätzlichen Unfrieden und Spannungen in Freundeskreisen und in Familien sät.

„Respekt, Solidarität, Gerechtigkeit und Nächstenliebe sind somit gefragter denn je“, so der Caritas-Vorstand. „Und es tut gut, dass in diesem Punkt die Einigkeit unter den Teilnehmern der Forsa-Befragung groß ist – unabhängig von Einkommen, Bildung oder Alter.“ Es herrsche offensichtlich ein weit verbreiteter Grundkonsens über die Werte, die unser Zusammenleben als Gesellschaft fördern. „Wir werden daher in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, uns weiterhin mit diesen Werten als katholischer Wohlfahrtsverband für alle Menschen einzusetzen. Ganz gleich, ob es um Beratung, Betreuung, Pflege oder einen Ausweg aus Problemen oder der Arbeitslosigkeit geht“, blickt von Salm-Hoogstraeten nach vorne.

In mehr als 50 Einrichtungen im südlichen Kreis Kleve begleitet und unterstützt der Caritasverband Geldern-Kevelaer jeden Tag mehr als 4000 Menschen. Wichtig ist von Salm-Hoogstraeten allerdings, dass es mit Blick auf die Werte nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen bleibt. „Wie schnell erleben wir beispielsweise die Selbstverständlichkeit, mit der wir im Internet bestellen, was ein unterbezahlter Paketbote uns nach Hause liefert? Wir müssen künftig noch genauer auf unser eigenes Handeln schauen, um zu zeigen, dass wir es mit Respekt, Wertschätzung und Zusammenhalt tatsächlich ernst meinen.“

Aber nicht allein Wohlfahrtsverbände können Stifter von Zusammenhalt sein. „Diese Aufgabe können wir nur im Zusammenspiel mit der Politik, mit Bildungs- und Kultureinrichtungen – und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern erfüllen“, macht von Salm-Hoogstraeten deutlich. Gemeinsam sei man wirksamer — das entspreche auch dem Grundgedanken, der bei der Gründung der Caritas vor 125 Jahren Pate stand.

„In unserem Jubiläumsjahr bekräftigen wir daher das Gemeinsame. Und genauso ist auch unser Slogan #DasMachenWirGemeinsam zu verstehen. Ehrenamt und Hauptamt; Jüngere und Ältere; Armutsbetroffene als Expertinnen und Experten in eigener Sache und Profis der sozialen Arbeit, Christen und Muslime, Fromme und Zweifelnde, Wohlfahrtsverbände und Kommunen. Für eine Gesellschaft, die zusammenhält“, fasst von Salm-Hoogstraeten zusammen. Auf diese Weise möchte der Caritasverband Geldern-Kevelaer auch in den nächsten Jahrzehnten konkret und verantwortungsbewusst die soziale Situation in der Region mitgestalten und sich für die Rechte Benachteiligter einsetzen.