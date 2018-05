Besondere Aufnahmen aus Geldern: Der Biber tummelt sich im Rayerssee

Geldern Johannes Becker aus Geldern gelang es, ein Tier am Ufer in der Nähe des Seehotels zu fotografieren. Eine ganz seltene Aufnahme. Denn bislang gab es lediglich Bilder, auf denen angenagte Bäume zu sehen waren.

Spuren am Rayerssee hat der Biber schon reichlich hinterlassen. In der Nähe des Seehotels waren immer mal wieder die typischen Nagespuren an Bäumen zu sehen gewesen. Jetzt ist es Johannes Becker gelungen, auch eindrucksvolle Bilder von einem Exemplar zu schießen. Der Gelderner war am Pfingstsonntag gegen 17.30 Uhr zwischen Krankenhaus und Seehotel unterwegs, als er plötzlich im Wasser einen Biber entdeckte.

Der Gelderner hat davon gehört, dass auch in der Nähe von Pont immer wieder Spuren von Bibern entdeckt worden seien. Vor allem in der Nähe der Justizvollzugsanstalt. Gesehen hätten aber auch Jäger dort noch kein Tier. In dem Bereich sollen sie sehr scheu sein. Ganz anders als der Biber im Rayerssee. "Vielleicht ist das Tier Menschen gewohnt, weil der Spazierweg dort direkt am See entlang führt", vermutet Johannes Becker.