Zuschuss aus der Bundeskasse fließt Bau des Bürgerzentrums Kapellen kann beginnen

Der Baubeginn für das neue Bürgerzentrum in Kapellen rückt immer näher. In Berlin übergab Bundesbauministerin Klara Geywitz Michael Streck und Herbert Verfürth als Vertreter der Bürgerstiftung Kapellen den Bescheid für die Mittel aus der Bundeskasse. Noch müssen in Kapellen Spenden für die Eigenmittel gesammelt werden, aber dem Abriss des Drei-Kronen-Hofs steht nicht merh im Wege. Zuvor soll aber noch in allen Räumen eine große Abrissparty gefeiert werden – mit dem Discoteam von Empire und der Liveband „Treasure“.