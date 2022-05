Aktuelle Zahlen : Leichter Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen

Gelderland Die Agentur für Arbeit stellt bei den Unternehmen eine Zurückhaltung fest, was das Melden neuer Stellen angeht. Dennoch biete der regionale Arbeitsmarkt Chancen für Arbeits- und Fachkräfte.

„Wie in den Vormonaten ist die Arbeitslosigkeit in den Kreisen Wesel und Kleve auch im Mai gesunken. Der Rückgang hat sich allerdings abgeschwächt und fällt mit knapp 200 Arbeitslosen weniger als im April vergleichsweise gering aus.“ So erläutert Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel, die aktuellen Zahlen. Zurückhaltend agierten die Unternehmen mit der Meldung neuer Stellen, was bei den unsicheren Aussichten bezüglich der weiteren Auswirkungen der wirtschaftlichen Sanktionen in Folge des Ukraine-Krieges nachvollziehbar sei. Dennoch biete der regionale Arbeitsmarkt Chancen für Arbeits- und Fachkräfte. Immerhin konnten sich rund 1000 Personen im Mai aus der Arbeitslosigkeit abmelden und eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufnehmen.