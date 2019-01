Max Ingenhaag aus Geldern: Mit Kamera und Nudeln zum Gletscher

Geldern Max Ingenhaag aus Geldern-Hartefeld will sein Hobby zum Beruf machen und Fotograf werden. Dabei geht es ihm aber nicht nur um das perfekte Foto. Er will mit seinen Aufnahmen zeigen, wie schützenswert die Natur ist. Manchmal legt er weite Wege zurück.

Heute fotografiert er mit digitaler Spiegelreflex-Kamera und hat zwei Objektive zur Auswahl. Sein ganzes Equipment ist etwa 1400 Euro wert. „Also im Vergleich zu vielen anderen Ausrüstungen wirklich wenig“, sagt Ingenhaag. Er ist so weit, dass er sein Hobby zum Beruf machen möchte. Der Hartefelder studiert im siebten Semester Medienproduktion an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Mit im Studienprogramm: Film und Fotografie. Wenn er seinen Abschluss hat, will er für eine dänische Reisegantur Fotos machen – vor allem Luftaufnahmen mit einer Drohne.

Wenn er Zeit hat, treibt es ihn durch die Welt, am liebsten hält er Naturlandschaften in seinen Bildern fest, zerklüftete Bergkämme, klare Seen, nordische Polarlichter oder tosende Wasserfälle. „Ich bearbeite meine Bilder kaum, ich will den Ort und den Moment immer so zeigen, wie er wirklich war“, sagt er. „Wenn da Wolken waren oder es geregnet hat, dann ist das so.“ Auf seinen Reisen ist er am liebsten minimalistisch unterwegs. Gerade bei Touren durch die Berge hat er oftmals nur einen Rucksack dabei, in dem seine Kameraausrüstung und ein paar Nudeln Platz finden. „Wenn man weniger dabei hat, macht es einen freier, spontaner und offener“, sagt der 24-Jährige. „Man lebt eher in den Tag und lässt sich auf lokale Einflüsse und Abenteuer ein.“