Debatte geht weiter : Denkmalschutz in Kerken: Entscheidung fällt im Rat

Kerken Debatte vertagt: Der Bauausschuss diskutierte nicht. Die Landrätin hat die Gemeinde angewiesen, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Vergeblich hofften die vielen Besucher in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses zu hören, wie es in Sachen Denkmalbereichssatzungen für die Ortskerne Aldekerk und Nieukerk weitergeht. Wie berichtet, hat Landrätin Silke Gorißen die Gemeinde angewiesen, ihren gesetzlichen Verpflichtungen in Sachen Denkmalschutzgesetz bis spätestens zum 15. Juli nachzukommen. Kerkens Rat hatte im Februar die Einführung der umstrittenen Satzungen abgelehnt. Folgt der Rat dieser Anweisung nicht, werde die Kreisverwaltung Kleve die Denkmalbereiche der Ortskerne Aldekerk und Nieukerk durch eine ordnungsbehördliche Verordnung unter Schutz stellen. Das Thema war zwar als Tischvorlage am Ende der Sitzung auf die Tagesordnung gerückt, von den Fraktionen gab es jedoch keine inhaltlichen Beiträge dazu. Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde die Entscheidung in die Sondersitzung des Rates am Mittwoch, 4. Mai, 18 Uhr im Adlersaal, verschoben.