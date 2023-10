Obere Denkmalbehörde erteilt Genehmigung Denkmalsatzung in Kerken sind jetzt rechtskräftig

Seit 2019 wurde intensiv über die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen für die beiden Ortskerne Aldekerk und Nieukerk in der Politik, Presse und unter den Kerkener Bürgern diskutiert und beraten. Die Idee kam von der SPD, der Rat war zunächst sehr angetan. Das Amt für Denkmalpflege wurde beim Erstellen des Gutachtens durch die Heimatvereine Nieukerk und Aldekerk unterstützt. Nach dem Protest von Hans-Gerd Albers und anderen Eigentümern wollte eine politische Mehrheit die Satzungen nicht mehr. Das Verfahren war aber bereits so weit fortgeschritten, dass der Kreis anordnete, die Satzungen zu realisieren. Eher zähneknirschend stimmt der Rat im August 2022 dem mittlerweile ungeliebten Vorhaben zu. Nun ist es rechtskräftig: Beide Denkmalbereichssatzungen sind in Kraft.