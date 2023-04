Bau- und Planungsausschuss Kerken berät Letzte Runde in Sachen Denkmalschutz

In Kerken geht das Thema Denkmalbereichssatzungen für die Ortskerne von Aldekerk und Nieukerk in die nächste und vermutlich letzte Runde: Am Dienstag, 18. April, geht es ab 18 Uhr im Michael-Buyx-Haus bei der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses um das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Politik muss entscheiden, wie sie mit den Einwänden der Bürger umgeht. Abschließend wird dann der Rat am Mittwoch, 3. Mai, entscheiden.