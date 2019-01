Gastfamilien gesucht: Den Horizont erweitern und die Welt durch Gäste erleben

Gelderland Jugendliche aus aller Welt suchen Gastfamilien in der Region. Wer einen jungen Menschen aufnimmt, kann etwas über dessen Heimat und Kultur erfahren.

(RP) Internationales Flair ins eigene Zuhause holen: Ein Schüleraustausch bedeutet nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch deren Gastfamilien eine einmalige Erfahrung. Ab Februar 2019 reisen Austauschschülerinnen und -schüler aus aller Welt nach Deutschland. Gemeinsam mit der gemeinnützigen Jugendorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen suchen sie dafür eine Familie auf Zeit in der Region.

Geborgenheit und Sicherheit schenken während des Schüleraustauschs und dabei selbst eine bereichernde Erfahrung machen: Ab Februar haben Familien wieder die Chance, ein internationales Gastkind für ein Schuljahr oder -halbjahr bei sich zu Hause aufzunehmen. „Ich freue mich total, Neues zu lernen und in neue Welten einzutauchen“, sagt die 17-jährige Nicolle aus Brasilien, die ab Februar ein Schuljahr in Deutschland verbringen möchte.

Rund 100 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren machen sich mit AFS auf den Weg nach Deutschland, um hier in einer Gastfamilie Land und Leute kennenzulernen und sich persönlich weiterzuentwickeln. In vielen Gastfamilien entwickeln sich dabei lebenslange Freundschaften zwischen den Beteiligten und Brücken zwischen den Kulturen, teilen die Organisatoren mit.

Gastfamilien in Moers gesucht

Gastfamilien können so vielseitig sein wie die Welt, heißt es von der AFS: Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare oder auch Senioren können Jugendlichen aus aller Welt ein liebevolles Zuhause auf Zeit bieten. Wichtig seien ein großes Herz, ein freies Bett, Gastfreundschaft und Neugier auf eine andere Kultur und Lebensart.

Eine Aufnahme ist für einen Zeitraum ab sechs Wochen bis zu einem Jahr möglich. AFS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in der Region sowie aus der Geschäftsstelle in Hamburg bereiten die Gastfamilien vor und begleiten alle Beteiligten.

Interessierte, die ein Gastkind aufnehmen möchten, können sich im Internet unter www.afs.de/gastfamilie erkundigen oder direkt an die Austauschorganisation AFS wenden. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 040 399222-90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de.