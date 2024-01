Aktion auf dem Platz An de Pomp “Issum steht auf“ für Demokratie, Vielfalt und Zusammenhalt

Sie ist beeindruckt von der Demonstration, die am vergangenen Samstag in Kevelaer stattgefunden hat. „Ich fand es schön zu sehen, wie viele Leute mitgemacht haben und wie friedlich sie miteinander umgegangen sind.“ In der Wallfahrtsstadt ist man schon einen Schritt weiter. Die Demo war nicht das Ende des gemeinsamen Zeichensetzens. Am Mittwoch, 31. Januar, wird dort ein Stammtisch eingerichtet, dessen Mitglieder für Demokratie und Vielfalt stehen. Treffpunkt ist an der Marktstraße 23. Auch für Issum ist so etwas denkbar.