Flagge zeigen für Issumer Brauerei Demo für Diebels vor der AB InBev-Zentrale in Belgien geplant

Bereits am 3. Oktober gab es eine große Demonstration der Diebels-Mitarbeiter in Issum mit Unterstützern der Marke Diebels, der Gewerkschaft und der Politik. „So etwas wie in Issum machen wir jetzt in Belgien“, sagt der Sprecher vom Verein „Wir sind Diebels“, Thomas Engelsiepen. Möglichst laut wollen sie sein und möglichst viel Aufmerksamkeit auch bei den lokalen Medien am Standort des Großkonzerns in Belgien erreichen.