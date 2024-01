Veranstaltung „Issum steht auf“ „Unsere Demokratie braucht uns“

Für die Veranstalter von „Issum steht auf“ ist klar, das kann nur der Anfang sein. Andrea Preuß appellierte an alle, für die diese Veranstaltung auch nur der Auftakt war, um für Demokratie einzustehen, sich gerne an die Beteiligten zu wenden. „Mit Issum stehen wir an diesem Tag in einer Reihe mit den Menschen in Hamburg, Berlin und morgen in Kerken“, sagte Andrea Preuß. Zu „Issum steht auf“ kamen auch Teilnehmer aus den Nachbarorten wie Geldern, Sonsbeck, Hoerstgen und Alpen.