Delegiertentag des Kreisfeuerwehrverbandes : Feuerwehr setzt auf die neue Notruf-Technik „Emergency Eye“

Einige Feuerwehrleute wurden bei der Kreisversammlung geehrt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wer am Samstag am See Park Janssen vorbeifuhr, konnte den Eindruck eines Großeinsatzes der Feuerwehr gewinnen. In Wahrheit handelte es sich aber um den Delegiertentag des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve in der Halle Gelderland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Yvonne Theunissen

Gut 220 Feuerwehrfrauen und –männer sowie Vertreter befreundeter Vereine und Organisationen und der Politik waren gekommen, um sich über die Entwicklungen des vergangenen Jahres zu informieren. Der Delegiertentag erfolgte anlässlich des 150jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Geldern Löscheinheit Stadt.

Zunächst begrüßte Kreisbrandmeister Reiner Gilles seine Gäste. Nach der Totenehrung, zu der sich alle Kameraden von ihren Plätzen erhoben, ergriff Bürgermeister Sven Kaiser das Wort und betonte die Relevanz der Freiwilligen Feuerwehren: „Die Feuerwehr ist immer da, die Feuerwehr hilft (…), auf die Feuerwehr ist Verlass.“ Wichtig sei, vor allem im Hinblick auf Großschadensereignisse, die Kameradschaft untereinander und gute Austauschmöglichkeiten wie eben bei der aktuellen Tagung. Auch Landrat Wolfgang Spreen lobte den Einsatz der Freiwillige Feuerwehren und gab einen Überblick über neue Anschaffungen und Entwicklungen des vergangenen Jahres. So ermögliche zum Beispiel die Notruf-Technik „Emergency Eye“ die genaue Lokalisierung des Smartphones, das einen Notruf abgesetzt hat.