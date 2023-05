Kontakt nach Mecklenburg-Vorpommern Delegation aus Bützow zu Gast in Straelen

Am zweiten Tag besuchte die Delegation zusammen mit Bürgermeister Bernd Kuse und Wirtschaftsförderer Uwe Bons die Veiling Rhein-Maas, Landgard und andere weiterverarbeitende Unternehmen in Herongen. Abschließend endete der Besuch gegen Mittag in der Gaststätte „Zur alten Schmiede“ in Herongen. Dort folgen informative Vorträge seitens der Stadt Straelen. Thomas Linßen, Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, berichtete über die Themen Klimaschutz, Wärmeleitplanung und Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Simon Hoffmans vom Stadtmarketing der Stadt Straelen stellte das Tourismuskonzept vor.