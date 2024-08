Zahlen aus dem Zensus Wo im Kreis Kleve die meisten Menschen mit Abitur wohnen

Nirgendwo im Kreis Kleve leben prozentual so viele Menschen mit Abitur wie in der Gemeinde Kerken. Das ergeben die Zahlen des Zensus 2022, der im Juni diesen Jahres veröffentlicht wurde. Dort wird nicht nur aufgeführt, in welchen Orten die meisten Menschen leben, wie alt die Menschen in einer Stadt oder Gemeinde sind, oder welche Kommune die reichste im ganzen Land ist. Im Zensus wird auch ermittelt, was für ein Schulabschluss die Menschen in den einzelnen Kommunen mindestens haben. Gezählt werden alle Einwohner ab 15 Jahre. Teilweise wird dadurch das Ergebnis etwas verwässert, denn viele 15-Jährige gehen noch zur Schule und werden dann in der Statistik unter der Überschrift „noch in schulischer Ausbildung“ geführt. Zudem fließen Daten aus den Gemeinden Uedem, Rheurdt und Wachtendonk nicht in die Statistik mit ein, für sie liegen keine Zahlen vor. Doch die Angaben zu den Schulabschlüssen bieten trotzdem eine gute Basis für die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Kommunen.