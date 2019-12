Jahresrückblick : Das war 2019 im Gelderland

Mitglieder des Spielmannszuges Blau Weiß Hartefeld saßen in dem umgestürzten Planwagen. Foto: Schulmann

Gelderland Ausgezeichnete Ehrenamtler, knuffige Betonfiguren, Amtsverzichte von Bürgermeistern und Aktionen der „Fridays for Future“-Bewegten: Zwischen Weeze und Wachtendonk ist in diesem Jahr wieder viel passiert. Eine Auswahl.

Unglücksfälle und Glückspilze, Auszeichnungen und Wahlen, Klimaschützer und Wetterkapriolen – das sich dem Ende zuneigende Jahr 2019 war im Gelderland voller Ereignisse.

GLÜCK IM UNGLÜCK Großes Glück hat der Fahrer eines Lkw am 4. Juli. Ohne es zu merken, transportiert er eine Fliegerbombe knapp 40 Kilometer von Duisburg nach Issum. Erst kurz nach dem Abladen wird der Fünf-Zentner-Sprengkörper entdeckt. Die Stelle muss in einem Umkreis von 250 Metern geräumt werden. Der Kampfmittelräumdienst macht die Bombe unschädlich. Das Glück war, dass sie einen Aufschlagzünder statt eines sensiblen Säurezünders hatte.

TIERSTERBEN Für Entsetzen sorgt ein Vorfall, der sich in Geldern bereits am 23. April ereignete, der aber erst am 2. Mai bekannt wird. Auf der Max-Planck-Straße wird ein Bordercollie-/Jack-Russel-Mischling von dem Besitzer eines Schäferhund-Mischlings totgetreten. Der Mann flüchtet in Richtung Wohngebiet Brabanter Straße. Die Polizei fahndet. Entsetzliches geschieht irgendwann zwischen dem 5. und 9. Mai. In einem Schrebergarten unweit der Wichardstraße attackieren Unbekannte zwei Bienenvölker mit Lack, Flüssigseife und Chlorgranulat. Mehr als 100.000 Bienen kommen ums Leben. Schreckliches geschieht am frühen Morgen des 1. Juli auf einer Weide in Herongen. Ein Schaf wird von einer Weide gezerrt und mit einem Messer getötet. Der Besitzer vermutet, dass es aus religiösen Gründen geschlachtet wurde. Die Ermittlungen der Polizei deuten nicht darauf hin. In der Niers bei Wachtendonk/Grefrath werden am 4. August 15 tote Enten entdeckt. 18 Tiere werden von Helfern gerettet, drei allerdings überleben nicht. Schließlich werden mehr als 30 tote Enten geborgen. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld geht davon aus, dass die Tiere an Botulismus starben. Die Botulinum-Toxine, ein Nervengift, entstehen in den Sommermonaten häufig. Die Algen wachsen, die Bakterien vermehren sich.

Frieda und Jakob Janz mit ihren zerstörten Bienenstöcken und Sprühdosen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

UNGLÜCKE Bei acht Verkehrsunfällen kamen in diesem Jahr zwischen Weeze und Wachtendonk Menschen ums Leben. In Geldern stirbt eine 80-jährige Frau im flachen Wasserbecken des Niersforums. Die Frau war in den frühen Morgenstunden des 23. Februar aus der benachbarten Seniorenresidenz weggelaufen. Ihr lebloser Körper wird im Wasser gefunden. Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos. Ein tragisches Ende nimmt am 31. August eine Planwagenfahrt in Geldern. In einem Kreisverkehr kippt der von einem Trecker gezogene Anhänger gegen 12.15 Uhr um. Darauf sitzen Mitglieder des Spielmannszuges Blau-Weiß Hartefeld mit ihren Instrumenten. Sie sind auf dem Weg zum Haus des Festkettenträgers. Von den 20 Personen werden 14 verletzt, drei davon schwer. Zwei Schwerverletzte kommen mit Hubschraubern in Spezialkliniken. Der 18-jährige Treckerfahrer erleidet einen Schock. Das für den gleichen Tag geplante Schützenfest wird abgesagt. Die Polizei untersucht, ob die Planwagenfahrt erlaubt und der Fahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

WAHLEN „Der Kreis Kleve ist grüner als je zuvor“ titelt die RP am Morgen nach der Europawahl. Am 26. Mai bleibt die CDU zwar stärkste politische Kraft am Niederrhein, verliert jedoch ebenso wie die SPD. Die Sozialdemokraten fallen hinter den Grünen auf den dritten Rang zurück. Der Gelderner Stadtrat wählt am Abend des 31. Januar Tim van Hees-Clanzett zum neuen Ersten Beigeordneten. Der 37-Jährige folgt zum 1. Juli Petra Berges, die in den Ruhestand geht. Der Wahlgang für die Nummer zwei im Rathaus muss allerdings wiederholt werden, da Markus Peukes von der BiG eine geheime Wahl beantragt. Nach dieser bekommt van Hees-Clanzett mehr Gegenstimmen als in der offenen Abstimmung. Das Hin und Her beim Prozedere ruft bei den Fraktionen Kritik an Bürgermeister Sven Kaiser hervor. Ärger gibt es neun Monate vor der Kommunalwahl in Geldern zwischen Bürgermeister Sven Kaiser (CDU) und SPD-Bürgermeisterkandidatin Ulrike Michel. Die wirft in einem RP-Interview dem Rathaus-Chef unter anderem vor, Vorschläge der Bürger nicht ernst zu nehmen, Ratsbeschlüsse nicht umzusetzen, auch sei die Stimmung in der Verwaltung schlecht. Kaiser wehrt sich ein paar Tage später, bezeichnet die Kritik in Teilen als „Unverschämtheit“. In einigen anderen Städten und Gemeinden treten die amtierenden Bürgermeister nicht mehr an. Straelens Rathaus-Chef Hans-Josef Linßen verkündete seinen Verzicht ebenso wie die Bürgermeister von Weeze und Wachtendonk, Ulrich Francken und Hans-Josef Aengenendt.

EHRUNGEN Am Altweibertag, 28. Februar, steht Claudia Degenhardt im Mittelpunkt der Ovationen. Als 34. Frau im Gelderland wird ihr der Geldersche Draak verliehen. Im Bürgerforum in Geldern nimmt die Hartefelderin nicht nur die Glückwünsche von RP, KKG, Stadt und Sparkasse entgegen, sondern auch die Huldigungen vieler närrischer Delegationen. Der Preis „Gelderscher Wend“ wird am 17. Mai in der Aula der Liebfrauenschule an engagierte Bürger vergeben. Preisträger sind Lothar Wleczyk von der DLRG, das Gelderland-Trio und Heinz-Josef Heyer, der Unternehmerpreis geht an Michael Haasner. Kevelaer hat einen neuen Ehrenbürger. Im Konzert- und Bühnenhaus wird Hansgerd Kronenberg am 24. Mai diese besondere Würde verliehen. Dem Ortsvorsteher von Winnekendonk steckt Bürgermeister Dominik Pichler die Ehrennadel an. Ende November ist im Gelderland die Hochzeit für Wirtschaftspreise. Am 20. November wird in Issum der Hochschulpreis der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve gefeiert – und damit die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Preisträger sind die Kalkarer bb med.product GmbH mit natürlichen Kosmetika, der Verein „Nachhaltige Zierpflanzenproduktion“ aus Straelen und die Probat-Werke als Kaffeeröster aus Emmerich. Am 21. November geht die „Grüne Couch“ als Wirtschaftspreis Straelen an drei Bepflanzungsinitiativen in Straelen, Broekhuysen und Auwel-Holt sowie an Bernd Heußen und Sandra Flören vom Bistro „Straelemann Feinkost & Weine“. Und der Marketingpreis Kevelaer wird am 22. November vergeben. In der Kategorie „Integration und Inklusion“ siegt das SOS-Kinderdorf mit der Schulmensa, in der Kategorie „Arbeitgebermarketing“ Radio Heckens, in der Kategorie „Klima und Umweltschutz“ „Bürgerwind Kevelaer“ und „Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord“. Der Sonderpreis geht an die Schießsportgemeinschaft Kevelaer.

Claudia Degenhardt bekam von RP-Lokalchef Dirk Möwius den Drachenorden überreicht und nahm danach viele Glückwünsche entgegen. Foto: Klatt. Foto: Klatt

KLIMASCHÜTZER Premiere für „Fridays for future“ in Geldern. Rund 500 Teilnehmer, vorwiegend Jugendliche, ziehen am 17. Mai vom Marktplatz zur Stadtverwaltung und machen darauf aufmerksam, wie notwendig eine wirksame Politik zum Schutz des Planeten ist. Bei den folgenden Demos ist die Teilnehmerzahl bei weitem nicht so hoch. Sturmtief „Eberhard“ richtet am Wochenende des 9. und 10. März Verwüstungen auch im Gelderland an. Kreisweit gab es mehr als 100 Feuerwehreinsätze. Der Niersexpress war lahmgelegt, Böen der Stärke elf entwurzelten Bäume. In den Tagen danach fegen zwei weitere Sturmtiefs über die Region. Ende Juni leiden auch die Menschen im Gelderland unter der Hitzewelle. Das Quecksilber nähert sich der 40-Grad-Marke.

„Fridays for Future“-Demonstration in Geldern am 17. Mai 2019. Foto: Kensbock. Foto: Verena Kensbock

HINGUCKER Mit der Veranstaltung „Stroelse Koffie“ werden zehn neue Mitbürger am 13. September in Straelen willkommen geheißen. Es handelt sich um „Alltagsmenschen“, Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner aus Witten. Den finanziellen Grundstock legte eine Verfügung des im November 2018 gestorbenen Ehrenbürgermeisters Matthias Bocksteger, hinzu kamen Sponsorengelder. Der „Mann mit der Kappe“, der Bofrost-Mann, Valentin Florentin, Lieschen Radieschen, Johannes, der Schütze, der Fotograf, Manni, der Berater, und die „Stroelse Frolie“ erzeugen große Begeisterung und Heiterkeit.

Ein Erfolg sind die Straelener „Alltagsmenschen“. Die Figuren wurden beim „Stroelse Koffie“ enthüllt. . Foto: Dirk Möwius