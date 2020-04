Corona sorgt für Umsatzsteigerung bei Straelener Firma : Bofrost sucht 200 neue Mitarbeiter

Straelen Lieferdienste für Lebensmittel sind in diesen Zeiten besonders gefragt. Vor allem für Ältere, Kranke, Risikogruppen, aber auch Familien kann die Belieferung mit Nahrungsmitteln an die Haustür einen Beitrag leisten, um soziale Kontakte beim Einkauf zu vermeiden und die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren.

„Unser Bestellaufkommen ist seit der Corona-Krise stark gestiegen. Die deutlichsten Zuwächse bei den Bestellmengen verzeichnen wir in der Kundentelefonie sowie im Onlineshop unter www.bofrost.de“, berichtet Thomas Baaske, Geschäftsführer Human Resources bei Bofrost. Nach seiner Darstellung geben die Verkäufer bei der Lieferung ihr Bestes, auch wenn aktuell nicht immer jeder Termin eingehalten werden könne. Um die Kapazitäten weiter auszubauen, sucht das Unternehmen deutschlandweit nach Verstärkung – insbesondere für den Verkauf und die Auslieferung. Kurzfristig sollen bis zu 200 weitere Stellen besetzt werden. So soll das Bofrost-Team entlastet werden. Gleichzeitig, so Baaske, werde Menschen, die durch Corona in Existenznot sind, eine berufliche Chance geboten, die schwierige Zeit zu überbrücken.