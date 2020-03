Mehr Tiefkühlprodukte gefragt : Bofrost meldet steigende Umsätze in der Corona-Krise

Bofrost meldet steigende Umsätze in der Corona-Krise

Straelen Der Tiefkühlspezialist ver­zeichnet eine deutlich steigende Nachfrage. Die Umsätze im Online-Geschäft hätten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt.

Soziale Distanz ist die entscheidende Maßnahme, auf die es in diesen Tagen ankommt. Jeder nicht notwendige Kontakt und Gang vor die Tür sollte vermieden werden, um die Infektionskurve zu senken. Besonders für Ältere, Kranke, Risikogruppen, aber auch Familien kann die Belieferung mit Nahrungsmit­teln an die Haustür einen Beitrag leisten, um soziale Kontakte beim Einkauf zu vermeiden und die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren. Bofrost, europäischer Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten mit Sitz in Straelen, ver­zeichnet eine deutlich steigende Nachfrage und ist sich seiner Verantwortung für die Lebensmittelversorgung während der Krise bewusst. Die Online-Umsätze haben sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt.