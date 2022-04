Turmstipendium in Geldern : Wasserturm als Refugium für Ukrainerinnen

Geldern Das Turmstipendium in Geldern wird in diesem Jahr anders als üblich ausgerichtet. Damit reagieren die Veranstalter auf die Notlage der Menschen aus dem von Russland überfallenen Land. Bewerbungen sind noch möglich.

Ein Rückzugsort zum konzentrierten Arbeiten ist der Wasserturm am Gelderner Bahnhof gewesen, seit es das Turmstipendium gibt. In diesem Jahr, bei der 23. Auflage dieser vom Verein „Kuhnst Turm Niederrhein“, vom Kunstverein Gelderland und den Gelderner Freizeit-Künstlern getragenen Veranstaltung, sollen die Stipendiaten in dem alten Gebäude wieder ihre Ruhe finden. Doch diesmal geht es nicht nur um den kreativen Schaffensprozess. Es geht darum, möglichst Abstand zu gewinnen von den Schrecken in der Heimat. Denn diesmal soll der Wasserturm zum Refugium für Künstlerinnen aus der Ukraine werden.

Die jetzt gefundene Lösung soll beiden Seiten gerecht werden: der Kunst und dem Flüchtlingselend. Frauen aus der Ukraine sollen sich mit einer bestimmten Thematik künstlerisch weiterbeschäftigen, aus der Misere etwas herauskommen. In den vergangenen Wochen knüpften die Organisatoren Kontakte, um mögliche Teilnehmerinnen ausfindig zu machen. So hat man laut Busch mit einem Musiker aus Issum gesprochen, der von ukrainischen bildenden Künstlerinnen an der Akademie in Düsseldorf weiß. Brigitta Heidtmann vom Berufsverband Bildender Künstler (BBK) habe man signalisiert, dass man für Kontakte dankbar sei. Das Sozialamt von Geldern – in der Stadt sind derzeit rund 150 Ukraine-Flüchtlinge untergebracht – weiß Bescheid. Und Anastasiya Nesterova, 2021 Turm-Stipendiatin gewesen, deren Eltern auf der Krim leben, bringt laut Busch Flüchtlingsfrauen in Kunsthäusern unter. „Sie will sich melden, wenn sie jemanden hat, der in Frage kommt.“