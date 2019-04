Familienveranstaltung in Geldern : Katzenbabys sind die Stars im Tierheim

Wie niedlich: Noch keine drei Wochen alt sind die Katzenbabys im Gelderner Tierheim. Doch der Hunger der Winzlinge ist groß. Die Fütterung der Mini-Tiger war die Attraktion beim Osterfest. RP-Foto: Gottfried Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Am Samstag veranstaltete das Tierheim Geldern sein 15. Osterfest. Es gab ein familiäres Miteinander und den Aufruf zur Isolierungshilfe des Igelhauses. Dabei stahlen die niedlichen neugeborenen Katzen den anderen Tieren die Show.

Von Christoph Nikolas Kellerbach

Es hatte schon etwas Paradiesisches, am Samstag bei bestem Sonnenschein das Osterfest des Tierheims im Gewerbegebiet zu besuchen. Die jungen Besucher hatten ihren Spaß mit lieben Hunden, die schmusig aufgelegt waren, und alle Gästen machten große Augen, als die neugeborenen Katzenbabys präsentiert wurden. Die gerade einmal handflächengroßen Mini-Tiger stahlen einfach allen anderen Tieren die Show. „Jetzt fängt halt wieder die Katzen-Saison an, da werden jetzt viele geboren“, erklärte Britta Franz, die zusammen mit Jennifer Blasberg das Tierheim leitet.

„Im Gegensatz zu unseren jährlichen Sommerfesten, die immer mit großen Aktionen verbunden sind, feiern wir Ostern immer in einem etwas kleineren, familiäreren Rahmen“, so Blasberg. „Wir grillen, veranstalten Kinderschminken und nehmen uns viel Zeit für die Leute. Denn die Osterfeste sind auch eine Chance, mal wieder mit Leuten zu reden, denen wir Tiere vermittelt haben. Viele kommen dann gerne wieder und erzählen, wie alles so läuft.“

Info So geht es zum Tierheim Geldern Adresse Liebigstraße 51 in Geldern Kontakt Telefon 02831 5852 Internet info@tierheimgeldern.de, www.tierheimgeldern.de Öffnungszeiten Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag ­ 15 bis 18 Uhr. An Feiertagen geschlossen.

Dabei ist das Beisammensein an Ostern eigentlich nicht dazu da, weiteren Heimbewohnern ein neues Zuhause zu geben. „Aber passend zum Fest konnten wir heute einen Hasen vermitteln, der dann am Mittwoch abgeholt wird“, verriet Jennifer Blasberg.

Den Tag über gab es einen regen Besucher- und Interessentenstrom im Tierheim. „Das Ganze war ein schönes Erlebnis“, meinte Sarah Steinfeld, die mit ihrer Tochter Yvonne (6) vorbeikam. „Eine gute Freundin hatte mir den Tipp gegeben, und es war einfach mal schön, sich das Haus anzuschauen.“ Was fanden die beiden am besten? Yvonne antwortete blitzschnell und mit großen Kulleraugen: „Die Katzenbabys! So toll!“

Doch neben all der Niedlichkeit und dem familiären Miteinander gab es auch einen ernsten Punkt für den Tag: „Wir brauchen eine neue Isolierung des Igelhauses“, betonte Christian Franz, der 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins Geldern, des Tierheim-Trägers. „Aufgrund der Mäuse und Ratten, die zwangsläufig durch die gegenüberliegende Müllkippe manchmal rüberkommen, und weil wir auf die Dauer kein Gift auslegen wollen, haben wir uns jetzt eine ganz persönliche Heimkatze angeschafft“, so Britta Franz. „Die lebt jetzt auch im Igelhaus, und, keine Sorge, dabei vertragen sich alle gut.“

Doch es gibt ein Problem: Das Gebäude ist nicht isoliert, „weshalb jetzt darin schon eine Sauna ist“, so Jennifer Blasberg. „Deshalb suchen wir jetzt Leute, die uns finanziell, oder auch tatkräftig helfen können. Wer so ein kleines Häuschen isolieren kann, der kann sich bitte gerne bei uns melden.“ Für die Finanzierung wurde den ganzen Tag über gesammelt, und man hatte zusätzlich gehäkelte Tiere fertiggestellt, die für den guten Zweck an die Besucher verkauft wurden.