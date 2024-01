Das müssen die Bürger wissen Das sind Issums neue Sondernutzungsgebühren

Wer in Issum auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen Absperrungen aufstellte für eine Baustelle oder Tische und Bierzeltgarnituren für ein Nachbarschaftsfest rausstellte, zahlte bisher nichts. Das wird sich ändern. Wer demnächst diese Bereiche nutzt, soll zahlen. Das gilt auch für die Außengastronomie. Der Grund: „Ausgelöst durch einen stark defizitären Haushalt wurden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung sowohl alle Ausgaben als auch alle Einnahmen auf den Prüfstand gestellt. Dies führte zu dem Ergebnis, dass auf die angemessene verursachergerechte Gebühr einer Sondernutzung zukünftig nicht mehr verzichtet werden sollte“, heißt es seitens der Verwaltung. Kämmerer Alexander Alberts macht deutlich, dass solche Sondernutzungsgebühren in anderen Kommunen längst Standard sind. „Nur in Issum war das nicht so. Das sind die schönen Dinge, die wir uns in guten Zeiten leisten konnten.“ Aber: Die guten Zeiten seien vorbei. Hier sind die Bedingungen im Überblick: