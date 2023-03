Ehrenamt steht im Altbierdorf hoch im Kurs Verleihung des Josef-Diebels-Bürgerpreises in Issum

Beim nächsten Preisträger kündigte Bürgermeister Clemens Brüx bereits an, dass es länger wird. Zwei Seiten musste er vorlesen, so viel kam beim Vorschlag für den Sevelener Karl-Heinz Terhoeven, der unter „Kalle“ bekannt ist, zusammen. Angefangen bei der Arbeit als Messdiener geht es weiter in die katholische Landjugend, die St.-Antonius-/St.-Hubertus-Bruderschaft und den Reiterverein Blücher. Und dann ist da noch der Fuhrpark des Landwirts, der, sei es beim Maienfahren, für die schnelle Nachbarschaftshilfe oder wenn sonst Not am Mann ist, zum Einsatz kommt. Auch in der Ortsbauernschaft und als Jagdvorsteher in der Jagdgenossenschaft ist Terhoeven seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig.