Verleihung in der Gemeinde Issum Das ist der Träger des NRW-Heimat-Preises

Preisträger ist Sebastian Kawaters, musikalischer Leiter des Trommlerkorps’ Sevelen. Die Bürger können Vorschläge machen, wer für die Auszeichnung infrage kommt. Im Jugend-, Sozial-, Kultur- und Seniorenausschuss wird über die Vorschläge beraten, anschließend fällt die Entscheidung im Rat. Nun gab es die offizielle Verleihung mit Urkunde, Scheck und Blumenstrauß. In der Begründung, warum die Wahl auf Sebastian Kawaters fiel, wird sein enormes Engagement zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Spielmannsmusik genannt. Er leitet nicht nur die wöchentlichen Proben des Trommlerkorps’ Sevelen, sondern hat auch die Förderung der Jugend besonders im Blick. Er verstehe es, traditionelle Wege neu zu denken. Dafür setze er überdurchschnittlich viel Zeit ein. Gefragt ist er auch als Gastdozent in ganz NRW. Bekannt ist er für seine akribische Vor- und Nachbereitung von Konzerten. Dabei fertigt er auch eigene Kompositionen und Arrangements an.