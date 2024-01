Neue Pächter in Wachtendonk In der Sandkaul italienische Küche genießen

Pasta, Bistecca oder Salmone – es wird italienisch am Friedensplatz in Wachtendonk. Direkt neben der Pizzeria La Turi öffnet am Mittwoch im Hotel Wachtendonker Hof das Ristorante Zur Sandkaul. An dem traditionsreichen Standort mitten in Wachtendonk werden drei Gastronomen für die Gäste sorgen, die man am Niederrhein gut kennt. Francesco Incardona hat sich zu seiner Zeit im Pulverturm einen Namen gemacht und viele Stammgäste gewonnen. Das Projekt Sandkaul geht er nun gemeinsam mit Salvatore Pugliesi an, der seit 33 Jahren in italienischen Restaurants in Geldern für den Service sorgt. Und in der Küche steht neben FrancescoIncardona Alessio Parrino, der zuletzt in Kempen ein Lokal betrieb.