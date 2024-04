Lehrgang der Landgard Stiftung Zertifikate für junge Gartenbau-Unternehmer

Bereits zum siebten Mal führte die Landgard Stiftung gemeinsam mit dem Landesverband Gartenbau Nordrhein-Westfalen, der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und dem Bildungszentrum Gartenbau in Essen den Lehrgang durch. Er richtet sich gezielt an Führungskräfte im Gartenbau, die Verantwortung für einen Betrieb übernehmen wollen oder bereits vor kurzer Zeit übernommen haben. Seit Oktober 2023 hatten die Kursteilnehmer aus ganz Deutschland an elf Seminartagen in insgesamt 13 Modulen wichtiges Hintergrundwissen zu den Themen Strategisches Denken und Handeln, Change Management, Bilanzen und Kostenrechnung, Marketing, Kommunikation und Rhetorik, Steuern, Betriebsübernahme, Mitarbeiterführung, Finanzierung und Energiemanagement, Arbeitsrecht und langfristige Unternehmensplanung erhalten.