Umsetzung des Masterplans Die nächsten Schritte für möglichen Schulneubau in Sevelen

Die beiden Issumer Grundschulen platzen aus allen Nähten. An der St.-Nikolausschule sorgen aktuell Container für mehr Platz. Seit Vorstellung des Masterplans im vergangenen Frühjahr steht die Idee im Raum, eine neue Grundschule in Sevelen zu bauen. Zum ersten Mal hätte der Ortsteil eine eigene Grundschule. Außerdem ist die Idee, dass nach dem Neubau eine der beiden Grundschulen umzieht (welche, steht noch nicht fest) und dann das Altgebäude in Ruhe saniert werden kann. Am Mittwoch liefen noch Gespräche mit Grundstückseigentümern in Sevelen, erklärte Bürgermeister Clemens Brüx im Sport- und Schulausschuss am Dienstagabend. Die Politik werde über die Ergebnisse informiert. Die wollte vor allem wissen, wie es weitergeht. Denn aktuell laufen viele Vorbereitungen parallel. Zum einen ist da der Schulentwicklungsplan, der in Auftrag gegeben werden soll. Der soll zeigen, ob sich ein Neubau auch für die nächsten Jahre rentiert oder ob besser nur im Bestand saniert wird. Um den Auftrag zu erteilen, muss aber der Haushalt freigegeben sein. Das ist Freitag der Fall, sagt Kämmerer Alexander Alberts auf Nachfrage. Freitag wird die Haushaltssatzung veröffentlicht, alle nötigen Fristen wurden dann beachtet. Angefragt sind bereits drei Firmen für die Erstellung des Schulentwicklungsplans. „Die Reihenfolge der Beschlüsse muss eingehalten werden“, sagt Bauamtsleiter Jürgen Schwolow. Dazu gehört auch, dass die Politik den Neubau in Sevelen ausdrücklich noch beschließen muss. Zwar gab es damals das „Ja“ für den Masterplan, damit die Gemeindeverwaltung mit der Arbeit loslegen konnte. Dennoch seien Einzelbeschlüsse nötig. Die wiederum werden stark von den Ergebnissen aus dem Schulentwicklungsplan abhängen, den es noch nicht gibt. Eine gewisse Unzufriedenheit war dann manchem Politiker im Schulausschuss anzumerken. „Wann liegt denn der Schulentwicklungsplan vor?“ wollte Daniel Ophey von der CDU wissen. Er sprach von „vertaner Zeit“, weil man keine Infos bekomme. „Dabei brennt das Thema schon länger.“ Mancher Politiker dachte auch schon einen Schritt weiter. Ralf Spengel von der WGI wollte wissen, wie Kinder etwa aus Vorst zur möglichen neuen Grundschule nach Sevelen kommen sollen, wenn die Zwei-Kilometer-Regel nicht greift. Erst dann würde die Busfahrt übernommen. Fachbereichsleiterin Susanne Hackstein machte aber deutlich, dass man die Schülerbeförderung nicht komplett einstellen wird, wenn auch Sevelen eine Grundschule hat, sondern dass sie mit Vorschlägen an die Politik herantreten werden.